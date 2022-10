Alfa Romeo vindt speciale sponsor voor Amerikaanse Grand Prix

De Amerikaanse markt wordt steeds aantrekkelijker voor de Formule 1-teams. Aangezien dit weekend de Amerikaanse Grand Prix op de planning staat proberen teams dit weekend hun slag te slaan. Het team van Alfa Romeo heeft dan ook een speciale sponsordeal gesloten voor het weekend in Austin.

Op de Alfa Romeo's van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas prijken dit weekend namelijk de logo's van het Amerikaanse Shoop. Het bedrijf uit Beverly Hills is een juridische onderneming en de logo's zijn te vinden op de sidepods. De samenwerking geldt alleen voor het weekend in Austin. Het gebeurt wel vaker dan een sponsor slechts één weekend te zien is op de wagens, in Zandvoort was Ziggo Sport bijvoorbeeld eenmalig de sponsor van Haas.