Daniel Ricciardio in betere dagen tijdens de Grand Prix van de Verenigde Staten in 2017. Bij de kwalificatie was de Australiër en Red Bull in hun nopjes over de behaalde positie. De huidig McLaren-coureur scoorde een vierde plek met dezelfde tijd als Kimi Raikkonen. Omdat de goedlachse rijder die ronde eerder volbracht dan de Fin, startte hij voor de toenmalig Ferrari-coureur.



Ricciardio vierde dat op een eigenzinnige manier:

Lewis Hamilton pakte de poleposition met een 1.33.108 en stond samen met Sebastian Vettel op de eerste startrij. Ricciardo begon naast Valtteri Bottas, terwijl Max Verstappen vanaf P6 de wedstrijd mocht aanvangen.



De wedstrijd verliep voor Ricciardo minder voorspoeding. De Australiër viel uit met motorproblemen. Lewis Hamilton won met speels gemak de wedstrijd en had een voorsprong van tien seconden op rivaal Vettel. Verstappen veroverde de derde plaats door in de laatste ronde door Raikkonen in te halen, maar de Nederlander sneed het parcours af en werd van het podium afgehaald.