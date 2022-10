Italiaanse media: 'Leclerc krijgt gridstraf voor uitproberen 2023-motor'

Met Max Verstappen als wereldkampioen en Red Bull fier aan kop in het teamklassement, verschuift Ferrari de aandacht naar 2023. De Scuderia wil een nieuwe specificatie van de krachtbron uitproberen met het oog op volgend seizoen. Charles Leclerc krijgt als enige van de twee het torretje achterin. Omdat de Monegask meer dan drie keer van motor is verwisseld, zorgt dit plan voor een gridstraf van vijf plaatsen bij de Grand Prix van Amerika in Austin. Dit nieuws wordt gemeld door de Italiaanse divisie van Motorsport.com.



Met goedkeuring van de FIA, overkoepelende autosportbond, mag de rode brigade haar laatste token inzetten om de krachtbron te verbeteren op het gebied van de betrouwbaarheid. Dit seizoen kende Ferrari op motorgebied meerdere de uitvalbeurten van Leclerc en Carlos Sainz.



Voor het oplossen van de problemen heeft Ferrari vier van de vijf tokens gebruikt. Het Italiaanse team wilde namelijk geen risico nemen met uitvalbeurten, waardoor Mercedes langszij kon komen in het constructeurskampioenschap. In 2023 mag Ferrari en alle anders teams maar één token inzetten.