De Vries zijn jacht op F1-zitje: "Een 12-maanden-marathon."

Nyck de Vries zijn droom is eindelijk uitgekomen: Grand Prix-coureur in de Formule 1. Zijn weg naar de absolute top ging niet zonder slag of stoot en het geduld van de voormalig Formule 2 en Formule E-kampioen werd flink op de proef gesteld in de afgelopen jaren. In de podcast Beyond The Grind vertelt de 27-jarige openhartig over hoe de deal met AlphaTauri tot stand kwam en blikte nogmaals terug op zijn sensationele debuut op Monza.



Onderhandelingen



Vorig seizoen werd de Vries meerdere malen in verband gebracht met F1-renstallen. Williams was de meest serieuze optie, maar uiteindelijk werd dat zitje vergeven aan Red Bull-protogé Alexander Albon.



"Na het winnen van het Formule E-kampioenschap [in 2021] waren er gesprekken met Williams om George Russell zijn stoeltje over te nemen. Dat gebeurde uiteindelijk niet. Onderhandelingen voor 2023 startte meteen, wat eigenlijk niet zo vaak gebeurt. Het hing nog steeds in de lucht. Ik was nog steeds een reserve voor Mercedes en Williams en het contact bleef warm en de relatie met Williams, Jost [Capito] en mijzelf groeide.''

De Vries gaf niet op om zijn vurige wens uit te laten komen, maar dat moest niet ten koste gaan van zijn loopbaan. ''Ik moest in de tussentijd ook rondkijken voor een gegarandeerde carrière buiten de Formule 1, want ik wilde mijn toekomst niet laten afhangen van hoop. Maar ik wilde ook niet mijn droom opgeven. Al die balletjes hooghouden was intens.''



Monza

De kansen voor De Vries begon eigenlijk met de soap rondom Oscar Piastri. Die wilde niet meer bij Alpine blijven en koos voor McLaren. Daarna besloot Fernando Alonso een andere koers te varen en ging naar Aston Martin. ''Dit zorgde voor een hele andere dynamiek in de stoelendans'', vervolgde de 27-jarige rijder. ''En toen opeens kwam de race in Monza uit de lucht vallen door tegenslag bij Alexander Albon. Ik leefde met hem mee, maar het voelde raar om te profiteren van andersmans tegenslag.''



De invalbeurt van De Vries in Monza zou alles in een stroomversnelling zetten. Hij reed de vrije training nog in een Aston Martin om plots een dag later Williams te vertegenwoordigen. Alles was voorbereid in geval van nood; zijn stoeltje, race-pak en helm lagen al klaar. De situatie was zo gehaast dat er geen ruimte was om over prestaties te piekeren.

''Ik had geen tijd om na te denken. Ik appte mijn vriendin en familie nadat ik hoorde dat ik ging racen en sindsdien had ik niet meer mijn telefoon aangeraakt. Ik was alleen maar bezig in de garage. Ik kon geen afleiding erbij hebben.''

Hoe zijn debuut op de zondag verliep is algemeen bekend. De Vries scoorde een negende plek met daaraan vast twee wk-punten. Maar hij onderstreepte dat alles wel meezat in de wedstrijd. ''We hadden een sterk pakket, er waren gridstraffen en uitvalbeurten van anderen. Zonder die laatste Safety Car kon ik niet finishen vanwege remproblemen. Het viel allemaal mijn kant op en ik was zeer dankbaar voor dat.''

Double Dutch

''Dat was uniek'', zegt De Vries over de gedeelde startrij met landgenoot Max Verstappen. ''We kennen elkaar sinds we kinderen waren. We groeiden in dezelfde periode op binnen de racerij. We benaderden het racen en karten op dezelfde manier. We reisden rond met onze vaders in een camper. Het grappige is dat Max twee jaar jonger dan mij is en we nooit tegen elkaar reden tot Monza. Nu stonden we zelfs naast elkaar op de startopstelling. We appte elkaar erover. Op zondag kwam hij vooraf naar mij toe en keek hij als een soort oudere broer naar mij om.''

Helmut Marko

De Vries tekende een deal voor een jaar bij AlphaTauri en wist Red Bull-adviseur Helmut Marko te overtuigen voor een krabbel, mits Pierre Gasly naar Alpine zou vertrekken. De FE-wereldkampioen vatte samen hoe het contact verliep met Red Bull.

''Maandagavond [na Monza] had ik een etentje met Max in Monaco om het te vieren en we spraken over de kansen en mogelijkheden. Ook over de mogelijkheid bij AlphaTauri. Later die week werd ik gespot in Graz (Oostenrijk) en was daar twee dagen om Helmut Marko te zien. We hadden een goede tijd samen, lekker Oostenrijks eten, praten over de toekomst. Hij heeft een goed gevoel voor humor en we respecteerden elkaar. Ik denk dat hij waardeerde dat ik mijzelf vertegenwoordigde. Red Bull gaat altijd om presteren en winnen. En ik deelde die visie.''

Aan de buitenkant leek de overeenkomst een simpele optelsom, maar volgens de Vries was dat niet het geval. ''Het was gecompliceerder dan wat mensen misschien nu denken. Maar in het algemeen kreeg ik na het tripje het gevoel dat er een grote kans bestond dat ik op de grid zou staan voor 2023.''