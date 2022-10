Wolff tempert de verwachtingen over updates: "Zal niets drastisch veranderen"

Aankomend weekend staat de Amerikaanse Grand Prix op het circuit van Austin op het programma. De strijd om de wereldtitel werd in Japan beslist door Max Verstappen maar dat betekent niet dat er niets meer op het spel staat. Mercedes komt met een nieuw updatepakket naar Austin maar Toto Wolff tempert de verwachtingen.

Regerend constructeurskampioen Mercedes is bezig met een redelijk tegenvallend seizoen. De Duitse renstal wist dit jaar nog geen race te winnen en ze moeten tevens veel performance toegeven op Red Bull Racing en Ferrari. Het hoogtepunt van het seizoen was de pole van George Russell in Hongarije, verder moeten Russell en zijn teamgenoot Lewis Hamilton het doen met een aantal podiumplaatsen.

Het updatepakket dat men in Austin introduceert moet voor de nodige verandering gaan zorgen. Mercedes-teambaas Toto Wolff wil echter niet te hard van stapel lopen. De Oostenrijkse teambaas houdt het hoofd koel in een persbericht van Mercedes: "We zullen ons laatste updatepakket van het jaar meenemen naar Austin. Het zal onze kansen niet drastisch gaan veranderen. Maar we zijn hoopvol dat het ons een stapje voorwaarts biedt en dat we dichterbij de koplopers kunnen komen."