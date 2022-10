"Verstappen kijkt nog niet naar 2023: "Max is nog niet bezig met volgend jaar""

Max Verstappen veroverde anderhalve week geleden zijn tweede wereldtitel in de Formule 1. De Nederlander won in Japan en werd met nog vier races te gaan wereldkampioen. Jos Verstappen denkt echter niet dat zijn zoon achterover gaat leunen en dat zijn focus nog volledig op het huidige seizoen ligt.

Verstappen is bezig met een enorm dominant seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur wist tot nu toe al twaalf Grands Prix te winnen. Hij is dan ook zeer dichtbij het record van de meeste zeges in één seizoen. Verstappen heeft de wereldtitel echter al op zak en men kan zich voorstellen dat hij dan wat rustiger aan gaat doen. Het tegenovergestelde lijkt het geval.

Zwaar

Volgens Verstappens vader Jos ligt de focus namelijk nog steeds volledig op het huidige seizoen. Toch eist het lange seizoen wel zijn tol. Jos Verstappen spreekt zich uit in gesprek met het Nederlandse Viaplay: "Max is denk ik nog niet bezig met het volgende jaar. Maar vergis je ook niet, het is toch een heel zwaar jaar en volgend seizoen zijn er nog meer Grands Prix. Ik weet dat Max niet de grootste fan is van de 24 Grands Prix."

Pauze

Volgend seizoen staat er meer races dan ooit op de kalender en dat zorgt voor veel werkdruk bij het Formule 1-personeel. Jos Verstappen merkt dan ook dat zijn zoon en Red Bull het soms zwaar hebben: "Het is ook zwaar, voor iedereen in deze sport. Van teambazen tot de monteurs. De helft van het jaar zijn ze gewoon op pad en ze moeten tussendoor ook veel reizen. Max is dus zeker nog niet bezig met 2023 en hij zal na dit seizoen toch nog even een verdiende pauze nodig hebben."