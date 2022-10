O'Ward test zich suf in MCL35M: "Het maakt je in alle opzichten beter"

Pato O'Ward moet nog tot maart 2023 wachten tot het IndyCar-circus weer van start gaat. Maar tijdens de 'winterstop' staat de coureur in dienst van McLaren niet stil. Voor zijn roemruchte werkgever mag de Mexicaan meerdere malen een F1-wagen aan de tand voelen.

Vorige week gebeurde dat nog in Spielberg op de Red Bull Ring en binnenkort mag hij bij een vrije training tijdens de Grand Prix van Amerika in actie komen. Deze verschillende ervaringen is onderdeel van het Driver Development Program van de renstal uit Woking.

De Mexicaanse racer deelde in Oostenrijk de MCL35M met collega en IndyCar-kampioen Alex Palou. Het duo reed in de twee dagen 171 ronden met als doel hun begrip van de auto en het aanpassingsvermogen te stimuleren.

O'Ward zegt hierover: "Hoe meer auto's je test, hoe meer ervaring je in je geheugen hebt met het besturen van verschillende auto's en het ervaren van verschillende aspecten", zei de IndyCar-coureur op de officiële website van McLaren. "Het maakt je in alle opzichten beter. Het maakt je flexibeler, en dat is een handige vaardigheid als je in een auto stapt die een beetje meer buitenaards is, en je moet je aanpassen."

"We hebben aan een beetje van alles gewerkt: high-fuel, low-fuel, lange runs, korte runs, continue ronden rijden, en dat alles kan in de geheugenbank gestopt worden. Ik denk dat in elk aspect steeds beter en beter wordt."

"Ik heb echt genoten van de test en de baan. Het heeft een aantal interessante kenmerken met op- en bergafwaartse secties, het heeft harde remzones en geeft je een grote waardering voor wat een F1-auto allemaal inhoudt."

De test in Oostenrijk volgde op een soortgelijk uitstapje in Spanje, iets minder dan een maand geleden, waar Pato en Palou 1.242 km en 267 ronden aflegden op het Circuit de Barcelona-Catalunya.