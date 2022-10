Gasly krijgt steun van vader Bianchi in tractor-zaak

Tijdens de openingsfase van de Japanse Grand Prix maakte Pierre Gasly zich zeer boos over een incident met een tractor. De Fransman zag op het nippertje een bergingsvoertuig terwijl hij met hoge snelheid over de baan reed, hij kreeg hier later een tijdstraf voor. De woede was echter groot, niet alleen Gasly was kwaad.

De gedachten gingen afgelopen weekend direct terug naar het fatale ongeval van Jules Bianchi in 2014. Bianchi raakte op Suzuka een tractor en overleed enige tijd later aan de gevolgen van de crash. De woede van Gasly was dan ook te begrijpen, hij krijgt nu steun van de familie van Bianchi. De vader van Bianchi spreekt zich woeden uit op sociale media: "Geen respect voor het leven van de coureurs! Geen respect voor de nagedachtenis van Jules!"