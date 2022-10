Oordeel FIA: Red Bull overschreed budgetlimiet in 2021

Red Bull Racing heeft in het 2021-seizoen het budgetlimiet overschreden. De straf is nog niet bekend, maar het zal uitlopen op een geldboete. Aston Martin heeft een fout in de procedure gemaakt. Ook het team van Williams heeft een soortgelijke fout gemaakt, dit was echter al bekend.

Het budgetlimiet bevat alles wat het team aan kosten maakt, op uitzondering van: de kosten van de motoren, de drie best betaalde personeelsleden van het team, het salaris van de coureurs en de kosten voor de marketing. De budgetlimiet was in 2021 145 miljoen dollar, Red Bull zou dit limiet met minder dan 5% hebben overschreden.

Het nieuws hield de Formule 1-wereld in de afgelopen weken flink bezig. Vlak voor de Grand Prix van Singapore lekte het nieuws uit via verschillende media. De concurrentie van Red Bull reageerde fel, Ferrari en Mercedes hopen allebei dat de FIA stevig gaat ingrijpen. Het was in eerste instantie de bedoeling dat het nieuws omtrent de budgetcap afgelopen woensdag naar buiten zo komen, de FIA stelde dit toen echter uit.

Straf

De FIA heeft zeven teams een zogenaamd Cost Cap-certificaat gegeven. Red Bull, Aston Martin en Williams vormen dus de uitzondering. Het nieuws kwam voor weinigen als een verrassing, de straf blijft echter nog onduidelijk. Ferrari en Mercedes gaven in ieder geval aan dat ze een forse straf verwachten. Een geldboete ligt voor de hand maar de budgetcap-zaak is wel een nieuw hoofdstuk in het roerig seizoen van 2021.