Uitslag kwalificatie Japan: Verstappen snelste maar moet vrezen voor straf

De kwalificatie op het iconische circuit van Suzuka zit er ook alweer op. In Japan werd er voor het eerst sinds 2019 gekwalificeerd en de pole position ging dit keer naar Max Verstappen. De tweede tijd werd dit keer een prooi voor Charles Leclerc . De top drie werd compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

De eerste kwalificatiesessie werd afgetrapt door Williams-coureur Nicholas Latifi. De Canadees kreeg gezelschap van het AlphaTauri-duo. Daarna bleef het lang rustig en pas na vier minuten kwamen de toppers het asfalt op. Mercedes-coureurs Lewis Hamilton en George Russell werden de baan opgestuurd op mediums maar dit plannetje werkte niet naar behoren. Na hun tweede run waren ze veilig. Gasly was dat echter niet, de Fransman klaagde over remproblemen en was na Q1 furieus. Ook Alexander Albon, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Latifi vielen af.

Q2

Ferrari-coureurs Carlos Sainz en Charles Leclerc trapten de tweede kwalificatiesessie af in Suzuka. Al snel kregen ze gezelschap van vrijwel iedereen en regende het snelle tijden. Toch hadden de Mercedessen het weer lastig. Russell moest zelfs heel eventjes vrezen voor zijn plekje in Q3, in de laatste seconden van de kwalificatie maakte hij het echter goed. Ondertussen waren Mick Schumacher en Yuki Tsunoda aan het ruziën bij de pit exit en in hun outlap. Beide vielen af net als Daniel Ricciardo, Valtteri Bottas en Guanyu Zhou.

Q3

In de derde en allesbeslissende kwalificatiesessie was het direct zeer druk op de baan. Max Verstappen en Charles Leclerc kwamen op vrijwel hetzelfde moment de baan op. Ook Lando Norris was snel op de baan en hij wilde bij de beruchte bocht 130R Verstappen voorbij steken. Norris trapte het gas vol in terwijl Verstappen een foutje maakte en naar links stuurde. Norris kon net op tijd reageren en knalde door het gras. Beide coureurs moeten zich melden bij de stewards. Verstappen noteerde desalniettemin de snelste tijd, niemand kon zijn rondje meer verbeteren. In zijn laatste run reed Verstappen wel schade.