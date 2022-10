Uitslag VT3 Japan: Verstappen verslaat Ferrari's

De derde en laatste vrije training van het Japanse Grand Prix-weekend zit er alweer op. Op het circuit van Suzuka werd de snelste tijd genoteerd door Max Verstappen. Achter hem ging de tweede tijd van de sessie naar Carlos Sainz . De top drie werd ditmaal compleet gemaakt door Charles Leclerc.

De Formule 1-wereld moest in Japan eerst nog eventjes bijkomen van het grote nieuws eerder op de dag. De langverwachte transfers van Pierre Gasly naar Alpine en Nyck De Vries naar AlphaTauri werden namelijk officieel gemaakt. Tijdens de derde vrije training probeerde men er echter zo min mogelijk aan te denken en ging alle aandacht naar de sessie.

Droog

In de eerste droge vrije training van het weekend was het direct zeer druk op het circuit. Iedereen wilde zo snel mogelijk data verzamelen met het oog op de ,eveneens droge, kwalificatie van later vandaag. Direct maakten enkele coureurs een paar kleine foutjes. Fernando Alonso en Charles Leclerc maakten een klein foutje en Nicholas Latifi miste de laatste chicane. Ook Mick Schumacher was weer op de baan nadat hij de tweede vrije training had gemist.

Verstappen

Vooraan het veld werd het tempo in de openingsfase van de sessie bepaald door Red Bull. Max Verstappen stond geruime tijd aan kop met een voorsprong van ruim een seconde op zijn teamgenoot Sergio Perez. Al snel werden er snellere tijden genoteerd en moest Verstappen eventjes aan de bak. De Nederlandse wereldkampioenschapsleider liet eventjes ziet wat hij in huis heeft en was 0,294 sneller dan nummer twee Carlos Sainz.

Sainz

Sainz had op zijn beurt een aardige sessie. De Spaanse Ferrari-coureur kwam goed voor de dag met het oog op de kwalificatie. Wel kende hij een pijnlijk momentje met zijn teamgenoot Charles Leclerc in de laatste bocht. Leclerc hinderde zijn teamgenoot waardoor Sainz de nodige tijd verloor. Het was over het algemeen zeer krap in Suzuka en meerdere coureurs werden gehinderd door hun collega's.

Wind

Ook in deze sessie speelden de weersomstandigheden weer een grote rol. Dit keer hadden de heren coureurs echter geen last van de regen, ditmaal was de wind de boosdoener. Lewis Hamilton klaagde over de kracht van de wind. De Mercedes-coureur kende een lastige sessie en werd slechts zevende. Hamiltons teamgenoot George Russell sloot de sessie als zesde af terwijl Fernando Alonso de grootste verrassing was met de vierde tijd.