Horner hoopt dat W Series niet omvalt: "Zou erg jammer zijn"

De W Series bevindt zich momenteel in zwaar weer. De opstapklasse voor vrouwelijk talent staat op omvallen en de kans is dan ook aanwezig dat het doek gaat vallen voor de klasse. De W Series rijdt tegenwoordig in het voorprogramma van de Formule 1. Christian Horner zou het dan ook jammer vinden als de klasse ten onder gaat.

Afgelopen week kwam er slecht nieuws naar buiten voor de W Series. De klasse bevindt zich namelijk in financieel zwaar weer, de problemen staken de kop op voorafgaand het Grand Prix-weekend in Singapore. Een belegger kwam zijn contract niet na waardoor de klasse met een geld tekort kampt. De klasse heeft een deadline die eind volgende week afloopt, anders kan het doek voor de klasse vallen.

Jammer

In de Formule 1-wereld kijkt men met bovengemiddelde interesse naar de W Series. Ook Red Bull Racing-teambaas Christian Horner zou het jammer vinden als de klasse omvalt. Hij wordt geciteerd door Racefans: "Het zou heel erg jammer zijn als we de W Series kwijt raken. Ik denk dat het geweldig is om meiden in de autosport te interesseren en het is een kampioenschap dat vrouwen aanspreekt. Het zou jammer zijn als het verdwijnt."

Diversiteit

Horner ziet dat de W Series kan bijdragen aan meer diversiteit binnen de sport. De Britse teambaas van Red Bull ziet nog meer voordelen en staat vierkant achter de klasse: "Ik denk dat er veel interesse is in diversiteit. Niet alleen in de Formule 1 maar in de gehele autosport. Ik denk dat de W Series daar op een positieve wijze aan heeft bijgedragen. Hopelijk wordt er een goede oplossing gevonden voor de toekomst en kunnen we de klasse met bovengemiddelde interesse blijven volgen."