Latifi zwaar bestraft na crash met Zhou

De Grand Prix van Singapore was gisteren een enorm spektakel. Nadat de start ruim een uur was uitgesteld vanwege hevige neerslag werd het publiek getrakteerd op een chaotische race. Al snel kwam de Safety Car in de baan omdat Nicholas Latifi en Guanyu Zhou waren gecrasht.

De Alfa Romeo van Zhou stond naast de baan en Latifi kon nog naar de pits hobbelen. De stewards bekeken het incident na afloop van de race. Het was tijdens de race al snel duidelijk dat Latifi de schuldige was. De Canadese Williams-coureur ontving van de stewards een forse straf. Hij ontving een gridstraf van vijf plaatsen voor de Japanse Grand Prix. Ook ontving hij twee strafpunten voor zijn superlicentie.