Schumacher waarschuwt: "Overvolle kalender kan voor burn-out zorgen"

De steeds groter wordende racekalender van de Formule 1 is misschien niet houdbaar in de toekomst. Dat is de mening van voormalig F1-coureur Ralf Schumacher, die een kalender van 17 races betwistte toen hij zijn debuut maakte in 1997. Tien jaar later, toen de nu 47-jarige Duitser met pensioen ging, stond de kalender nog steeds op slechts 17 races - maar het is geëxplodeerd naar een recordaantal van 24 Grands Prix voor 2023.

Schumacher zegt dat het steeds groter wordende karakter een spannend project is voor F1 - maar hij maakt zich ook een beetje zorgen. In gesprek met de Kronen Zeitung zegt hij: "Ik ben benieuwd hoeveel mensen het op de lange termijn kunnen volhouden. Ik denk dat de problemen zoals een burn-out onder de monteurs niet volledig kan worden uitgesloten. Het moet verschrikkelijk voor hen zijn. Ze zien hun familie niet eens meer."

Een andere zorg voor Schumacher is dat 24 races nu mogelijk het verzadigingspunt bereikt voor zover het het publiek betreft.

"Als ik met vrienden praat, zeggen ze soms 'Formule 1 is weer begonnen? Ik wist het niet!' Maar als de Formule 1 dan een korte pauze neemt, ontbreekt het op de een of andere manier. Ik betrap mezelf erop dat ik denk: 'Geen race dit weekend - wat ga ik zondag doen?'"