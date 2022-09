Op deze manieren wordt Verstappen wereldkampioen in Singapore

De kans is zeer groot dat Max Verstappen binnenkort officieel zijn tweede wereldtitel gaat pakken. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur gaat met een reusachtige voorsprong aan de leiding in het wereldkampioenschap en heeft het momentum stevig in handen. Aankomend weekend in Singapore krijgt Verstappen zijn eerste kans op titelprolongatie.

In theorie kunnen er nog twee coureurs Verstappen van een wereldtitel afhouden. Ferrari-coureur Charles Leclerc en Verstappens teamgenoot Sergio Perez kunnen de Nederlander in principe nog verslaan. Leclerc staat momenteel tweede in het wereldkampioenschap met 219 WK-punten, Perez volgt op de derde plaats met 210 punten. Verstappen gaat op zijn beurt aan de leiding met 335 punten.

Met snelste ronde

Verstappen kan de wereldtitel in Singapore alleen binnenslepen bij een overwinning, als de Nederlander tweede wordt gaat de titelstrijd in Japan verder. Als Verstappen in Singapore wint én de snelste ronde rijdt, dan is de titel een feit als Leclerc achtste of lager finisht en Perez vierde of lager wordt. Het is de makkelijkste route naar een titelfeestje van Verstappen in Singapore.

Zonder snelste ronde

Verstappen kan ook wereldkampioen worden met een zege zonder snelste ronde, deze route is echter aanzienlijk lastiger. Leclerc mag dan namelijk slechts negende worden. Perez moet in dit scenario als vierde of lager finishen, maar mag dan niet de snelste ronde rijden. Beide mogelijkheden zijn nogal lastig en aangezien Verstappen hier geen directe invloed op heeft, het is dan ook logischer dat hij wereldkampioen wordt in Japan.