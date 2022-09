Ross Brawn stopt als directeur van F1: "Ik ga in de tuin werken"

De algemeen directeur van de Formule 1 zegt dat hij 'een stap terug wil doen' uit zijn rol. Nadat hij met pensioen ging na zijn leidinggevende functies bij Ferrari en Mercedes en zelfs een jaar als Brawn GP-teameigenaar, keerde de 67-jarige Brit in 2017 terug naar de F1 om te werken voor de nieuwe eigenaren van de sport, Liberty Media.

Brawn zegt tegen Sport1: "Het leven draait nu meer om overleven. Door de pandemie en de oorlog in Oekraïne was en is het niet voor iedereen even makkelijk. Daarom doe ik een stapje terug in de Formule 1."

Recente geruchten in de paddock hebben gesuggereerd dat Brawn aan het einde van het jaar met pensioen zal gaan.

"Ik wil een flinke stap terug doen, laten we het zo zeggen", geeft hij toe. "Ik blijf beschikbaar met mijn expertise, maar ik zal niet meer elke dag verantwoordelijk zijn voor één gebied. Dat betekent dat ik meer voor mijn kinderen en kleinkinderen ga zorgen, meer ga vissen en voor mijn tuin zorg."

Geen terugkeer bij F1-team

Brawn zei dat zijn rol bij Liberty aanzienlijk minder druk was dan het werken met een team, dus hij sluit een terugkeer naar de pitmuur uit. "Vandaag de dag vind ik het leuk om nieuwe fans te helpen genereren. We hebben bijvoorbeeld meer vrouwelijke volgers dan voorheen."

Hij zegt ook zeer tevreden te zijn met het succes van de nieuwe aerodynamische voorschriften met grondeffect die hun debuut maakten in 2022. Brawn: "De auto's kunnen dichter bij elkaar racen en makkelijker inhalen. Dus het is allemaal goed gekomen."

"Het feit dat sommige teams zich beter aan de regels hebben aangepast, terwijl anderen meer moeite hebben, is folklore in de Formule 1. We wisten dat het zo zou zijn. Het trof vooral Mercedes, maar het zijn geen idioten. Ze komen er wel uit", voegde hij eraan toe.