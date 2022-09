Zien we Ricciardo in NASCAR vanaf 2023?

De toekomst van Daniel Ricciardo nog onzeker. De Australiër moest weg bij McLaren na tegenvallende prestaties, maar heeft nog geen ander zitje in de Formule 1.

Mocht de meervoudig Grand Prix-winnaar naast een F1-stoeltje grijpen voor 2023 dan kan Ricciardo weleens de weg volgen van Daniil Kvyat en Kimi Raikkonen.

Volgens de Australische The Herald Sun gaat Ricciardo naar NASCAR als er geen plaats meer is voor hem in de koningsklasse. Justin Marks heeft interesse voor de Australiër en wil hem graag inlijven voor zijn nieuwe team Trackhouse Racing Project 91.

De teambaas ziet dat Ricciardo van grote commerciële waarde is om de populariteit van NASCAR in Australië te vergroten en hoopt daarmee ook meer sponsoren te lokken naar het team en de Amerikaanse klasse.

Ricciardo heeft in meerdere interviews aan gegeven graag in de Formule 1 te blijven. Op dit moment zijn een aantal zitjes nog niet ingevuld, zoals bij Williams, AlphaTauri en Alpine.