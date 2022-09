Perez strijdvaardig: "Team heeft gezien dat ik net zo competitief kan zijn als Max"

Het team van Red Bull Racing is bezig met een ijzersterk seizoen. De Oostenrijkse renstal heeft een straatlengte voorsprong in het constructeurskampioenschap en hetzelfde geldt voor Max Verstappen in het wereldkampioenschap. Verstappens teamgenoot Sergio Perez kent een aardig seizoen maar kan nog niet tippen aan zijn Nederlandse teamgenoot.

Perez begon zeer sterk aan het seizoen en schreef zelfs de Grand Prix van Monaco op zijn naam. De Mexicaan bombardeerde zichzelf tot titelkandidaat maar deze wens werd nooit echt werkelijkheid. Verstappen zette de Red Bull naar zijn hand en Perez belandde in een mindere fase. De achterstand van Perez is nu vrij fors en hij kent zijn plek.

Maximaal presteren

De Mexicaan rijdt veelvuldig in dienst van zijn teamgenoot Verstappen. Perez is echter ook strijdvaardig en wil in de toekomst de wereldtitel pakken. Dit seizoen is de titel onmogelijk maar Perez laat aan zijn landgenoten van Fox Sports weten dat hij voor het maximale wil gaan: "Voor mij is het belangrijk om het seizoen sterk te beëindigen. Ik wil competitief zijn en races winnen. Het kampioenschap is zo ongeveer al voor Max, dus de tweede of derde plaats is voor mij hetzelfde."

2023

Perez kijkt ook alweer vooruit en wil in 2023 sterker voor de dag komen dan voorheen. De wereldtitel is en blijft het ultieme doel voor Perez. De Mexicaanse Red Bull-coureur is er nogal duidelijk over: "Het was een belangrijk jaar omdat het team heeft gezien dat ik net zo competitief kan zijn als Max. We willen in 2023 allebei mee gaan doen in de strijd om de wereldtitel."