Red Bull geldt als topfavoriet: "RB20 is een soort vliegtuig"

Het team van Red Bull Racing geldt als de absolute topfavoriet voor het aankomende Formule 1-seizoen. De Oostenrijkse renstal maakte enorm veel indruk tijdens de testweek in Bahrein en kenners feliciteren Max Verstappen alvast met zijn nieuwe wereldtitel. De nieuwe RB20 wordt betiteld als een soort vliegtuig.

Afgelopen week werd op het circuit van Sakhir in Bahrein de testweek afgewerkt. Het team van Red Bull focuste zich daar niet op het noteren van snelle rondjes, maar na afloop lieten Max Verstappen en Sergio Perez weten dat ze enorm tevreden zijn met de RB20. Dit stelt de concurrentie ongerust, want afgelopen jaar was Red Bull al oppermachtig in de koningsklasse van de autosport.

Veel kenners zijn het er dan ook over eens dat Red Bull dit jaar 'gewoon' weer wereldkampioen gaat worden in de Formule 1. Oud-coureurs stellen dan ook dat Red Bull een bijzondere auto heeft gebouwd dit jaar. Voormalig Toro Rosso-coureur Jaime Alguersuari is daar heel duidelijk over in gesprek met het Spaanse medium La Sexta: "Red Bull heeft dit jaar van de auto een soort vliegtuig gemaakt. Het is ook de mooiste auto van het startveld. Max Verstappen faalt helemaal nooit en daarom zijn ze dit jaar dan ook onoverwinnelijk."