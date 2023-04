Kritiek op Red Bull: "Realiseer mij hoeveel titels hij had kunnen winnen"

Het team van Red Bull Racing is momenteel zeer succesvol in de Formule 1. De Oostenrijkse renstal leunt nu vooral op de successen van Max Verstappen en was in het verleden succesvol met Sebastian Vettel. Voormalig Toro Rosso-coureur Jaime Alguersuari denkt dat Red Bull een ander groot talent te vroeg heeft laten vallen.

Zowel Verstappen als Vettel zijn afkomstig uit de talentenstal van Red Bull. Het Red Bull Junior Team is voor veel talenten zeer belangrijk geweest, het kan immers iemands loopbaan een boost geven of juist vernietigen. Een aantal coureurs promoveerden naar het team van AlphaTauri, voorheen Toro Rosso, en maakten daar hun eerst Formule 1-meters.

Buemi

Ook Jaime Alguersuari maakte in 2009 zijn debuut bij Toro Rosso. De Spanjaard verving halverwege het seizoen Sébastien Bourdais en werd de nieuwe teamgenoot van Sébastien Buemi. Buemi is inmiddels zeer succesvol in onder meer het WEC en op Twitter spreekt Alguesuari van een grote fout van Red Bull: "Ik ben aan het ontbijten en ik realiseer mij dat we 11 jaar geleden werden vervangen omdat we geen winnaars zouden zijn. Vergeet mijn resultaten, maar tijdens mijn koffie kwam ik erachter dat Buemi maar blijft winnen."

Titels

Buemi rijdt sinds 2012 voor Toyota in het World Endurance Championship en werd daar vier keer wereldkampioen, hij won tevens vier keer de 24 uur van Le Mans. Volgens Alguersuari had Red Bull de Zwitser nooit moeten wegsturen: "Ik ben inmiddels vergeten hoeveel titels hij heeft gewonnen. Ik ben niet alleen trots op hem, maar ik realiseer mij inmiddels ook hoeveel titels hij had kunnen winnen bij Red Bull in de Formule 1."