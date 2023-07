Voormalig Red Bull-junior: "Alle recht om Perez te ontslaan"

Sergio Perez heeft het dit jaar bijzonder lastig naast Max Verstappen. Waar hij in het begin van het jaar nog sprak over een mogelijke wereldtitel en de strijd met de Nederlander, is het lachen hem daarna snel vergaan. Na vijf keer niet in Q3 gekomen te zijn ligt de Mexicaan dan ook vol onder druk.

Bij Red Bull weet men vaak goed coureurs onder druk te zetten en ook snel te ontslaan als ze niet presteren. Voormalig Red Bull-junior Jaime Alguersuari kan daarover meepraten en heeft bij SkySports zijn mening klaar betreft de situatie van Perez.

Alguersuari: "Laten we duidelijk zijn. Checo was nooit onderdeel van het Red Bull-juniorenprogramma. Als hij dat wel was geweest, zeker met de manier waarop Helmut Marko coureurs beoordeelt, had hij nog geen jaar gereden in een Red Bull-auto."

"Hij rijdt in een winnende auto en daar moet je gebruik van maken. Ik weet dat er mensen zijn die zullen zeggen 'kijk hem dan, jouw beste prestatie was de zevende plaats'. Ik heb echter nooit de mogelijkheid gehad om in een winnende auto te rijden en ik zeg alleen maar dat je eerste concurrent je teamgenoot is. Het is niet acceptabel dat Perez altijd een halve seconde of 7 tienden langzamer is dan Verstappen."

De vergelijking met het aantal overwinningen van Max Verstappen dit seizoen is al snel gemaakt: "Als je teamgenoot alle races wint, moet je op zijn minst naast hem op het podium staan... en niet op je beste dag een keer op het podium komen. Perez moet dichter bij Max gaan rijden anders heeft Red Bull alle recht om hem te ontslaan. Ik weet zeker dat er veel coureurs op de grid rijden die dichter in de buurt van Max rijden."