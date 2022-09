Marko onthult meer details Herta-zaak: "Andretti verhoogde het bod"

Het leek er de afgelopen maand stevig op dat Red Bull Indycar-ster Colton Herta naar de Formule 1 zou halen. Men wilde Herta voor 2023 een stoeltje geven bij AlphaTauri. Dit feest ging echt niet door omdat de Amerikaanse coureur te weinig superlicentiepunten heeft. Er speelde echter nog meer mee.

Herta wordt al geruime tijd in verband gebracht met een overstap naar de Formule 1. De Amerikaanse coureur werd eerst genoemd bij het mogelijke Formule 1-project van Andretti, werkte een test af voor McLaren en leek daarna dus in aanmerking te komen voor een zitje bij AlphaTauri. Aangezien de FIA geen uitzondering wilde maken voor Herta in de superlicentiezaak, kwam deze transfer er niet van.

Herta zal aankomend seizoen gewoon weer uitkomen in de Indycar en hij blijft tevens zijn werkgever Andretti trouw. Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko speelt ook Herta's werkgever een rol bij de zaak. De Oostenrijkse adviseur sprak zich uit in gesprek met Auto, Motor und Sport: "Andretti verhoogde hun bod voor Herta dus hij blijft door. Hij moest ook zijn verplichtingen bij McLaren en Andretti zelf regelen als hij naar ons wilde komen."