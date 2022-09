Bottas roept op tot actie: "Meer sprintraces, dat brengt spanning"

Valtteri Bottas heeft zijn mening gegeven over opties om Formule 1-raceweekenden te veranderen naar aanleiding van de radicale recente suggesties van Stefano Domenicali. De F1-CEO noemde enkele verrassende manieren om Grands Prix op te fleuren door elke sessie zinvol te maken voor de competitie.

De eerder afgeserveerde idee van reversed grids stak weer de kop op, terwijl de Formule 1 erop gebrand is – meer nog dan de FIA – om het aantal sprintkwalificaties in toekomstige seizoenen te verhogen. Dit jaar zijn er slechts drie evenementen die een sprintkwalificatie hebben.

Altijd punten

Een nieuw idee was de toevoeging van extra mogelijkheden om punten te scoren, waarbij Domenicali zei: "Ik zou graag willen dat er altijd gevochten wordt voor iets dat telt voor de titel."

Dat zou kunnen betekenen dat er punten worden toegekend voor de twee vrije trainingen van vrijdag, terwijl Domenicali zich ook waagde aan een ingewikkeld klinkend voorstel om de derde vrije training te veranderen in een soort kwalificatie-evenement voor een reverse-grid race op zaterdag.

Bottas, een tegenpool van Domenicali in termen van persoonlijkheid en met een veel beknoptere manier om een ​​punt te maken, ziet echter een meer rechttoe rechtaan manier om een ​​Grand Prix-weekend op te frissen.

"Ik denk niet dat we elk weekend sprints nodig hebben - alleen minder trainingen, meer actie. Als ik op dit moment zou kiezen voor sprint of geen sprint, dan zou ik zeggen sprint omdat we daardoor meteen in actie komen op vrijdag. Het schrappen van trainingen zou ook meer onvoorspelbaarheid creëren, omdat teams simpelweg minder tijd hebben om de juiste afstelling te vinden."