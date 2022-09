'Audi heeft da Matta op het oog voor rol als teambaas'

Vorige maand kwam Audi na veel speculatie met groot nieuws. De Duitse autobouwer gaat de Formule 1 in 2026 betreden, het was de bevestiging van een gerucht dat al zeer lang rond ging. Audi gaat Power Units maken en zoekt nog een team waarmee met gaat samenwerken. De teambaas die ze daarvoor op het oog hebben is opvallend.

Volgens meerdere geruchten wil Audi zich inkopen bij het team van Sauber. De Zwitserse renstal rijdt nu nog rond onder de naam van hoofdsponsor Alfa Romeo. Deze samenwerking eindigt echter na het aankomende seizoen en alle signalen staan dan ook op groen voor een samenwerking met Audi. Het is de verwachting dat de deal vroeg of laat bekend zal worden gemaakt en dat zal gevolgen hebben voor Sauber.

De Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport meldt namelijk dat Audi een zeer opvallende naam op het oog heeft voor de rol van teambaas. Volgens de Italiaanse sportkrant wil Audi namelijk voormalig Formule 1-coureur Cristiano da Matta naar voren schuiven voor deze rol. De Braziliaan reed in 2003 en 2004 voor het team van Toyota. Wat dit voor gevolgen gaat hebben voor de huidige teambaas van Alfa Romeo, Frederic Vasseur, is nog niet duidelijk.