Ricciardo heeft mogelijke F1-exit geaccepteerd: "Ik wil niet zomaar in een auto springen"

Daniel Ricciardo is bezig met een lastig seizoen in de Formule 1. De Australiër wordt vrijwel elke race verslagen door zijn teamgenoot Lando Norris en zijn team McLaren heeft dan ook maatregelen genomen. Ricciardo verlaat het team na dit seizoen en wordt vervangen door Oscar Piastri. Waar Ricciardo's toekomst ligt is nog niet bekend.

Ricciardo werd in de afgelopen gelinkt aan meerdere teams. Er gingen verhalen rond over interesse van onder andere Haas en Alpine. Ook werd hij in verband gebracht met een reserverol bij het team van Mercedes. De kans is dan ook aanwezig dat hij aankomend seizoen niet op de grid staat. Het zou een pijnlijk gegeven zijn voor de nog altijd populaire Australiër.

Accepteren

Ricciardo weet dat hij aankomend seizoen mogelijk buiten de boot valt. De Australiër heeft er inmiddels vrede mee en is er heel duidelijk over bij Racefans: "Als ik volgend jaar niet op de grid sta, dan kan ik daar mee leven. Ik heb geaccepteerd dat ik er niet alles aan ga doen. Ik heb geaccepteerd dat mijn management er niet alles aan goed doen om mij op de grid te krijgen als het geen nut heeft of als het niet klopt."

Overhaast

Ricciardo zal niet overhaast bij een team gaan tekenen. De Australiër vindt het heel erg belangrijk om terecht te komen in een goede omgeving. Ook hier is Ricciardo zeer eerlijk over: "Dit seizoen is natuurlijk een uitdaging. Als ik op de grid sta, dan wil ik zeker weten dat het een plek is waar ik kan genieten en waar ik het gevoel heb dat ik kan rijden. Een omgeving waar ik mijn ding kan doen. Ik wil niet zomaar in een auto springen."