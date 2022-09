Häkkinen onder de indruk: "Het was een makkie voor hem."

Max Verstappen reed afgelopen weekend in Monza wederom een zeer sterke Grand Prix. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur begon de race vanaf de zevende plaats. Hij vocht zich binnen een paar rondjes naar voren en greep naar de pitstops de koppositie. Ook Mika Häkkinen was weer onder de indruk.

Verstappen ging in Monza wederom de strijd aan met zijn Ferrari-rivaal Charles Leclerc. De Nederlandse coureur vocht zich snel naar voren en bleef achter Leclerc steken. De twee coureurs hadden allebei echter een andere strategie waardoor Verstappen na de pitstops aan de leiding reed. De Nederlander hield de koppositie vast en gaf deze dan ook niet meer uit handen.

Patroon

Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen was onder de indruk van de prestaties van Verstappen. De Finse tweevoudig wereldkampioen sprak zich erover uit in zijn column voor Unibet. Häkkinen zag een patroon ontstaan: "Het was dit weekend wederom een goed voorbeeld van hoe dit seizoen eraan toe gaat. Charles Leclerc kwalificeerde zich op pole en Max gaat er met de zege vandoor."

Makkie

Häkkinen ziet dat er een groot verschil is ontstaan tussen Leclerc en Verstappen. De Fin denkt dan ook dat Verstappen er vroeg of laat vandoor gaat met de wereldtitel: "Charles en Ferrari zijn snel, dan zie je aan zijn acht poles. Hij krijgt er veel performance uit over één ronde. Max heeft ondertussen maar vier poles maar zijn racepace is gewoon veel te snel en consistent. De auto is ontzettend goed op het rechte stuk en hij heeft geen problemen met inhalen. We zagen het in België en nu in Monza. Het was een makkie voor hem."