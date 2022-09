Binotto baalt van beslissing wedstrijdleiding: "Zolang wachten is simpelweg fout"

Het team van Ferrari stond onder grote druk voorafgaand hun thuisrace op het circuit van Monza. De Italiaanse renstal kende echter een zeer nette race en coureurs Charles Leclerc en Carlos Sainz eindigden op de tweede en vierde plek. De zege was zeker niet onmogelijk maar de Safety Car-finish stak daar een stokje voor.

Leclerc wisselde tijdens de Safety Car-fase van banden om de aanval te kunnen openen op Max Verstappen. Verstappen wisselde zelf ook van banden en iedereen verwachtte een enorm spannende slotfase. De wedstrijdleiding besloot echter dat de race moest finishen achter de Safety Car. Dit leverde veel ergernis op bij de teams, coureurs en fans.

Minimale rondetijd

Bij Ferrari was men niet te spreken over de gemaakte keuze. Teambaas Mattia Binotto zag dat de Safety Car de fout inging en daar baalde de teambaas van. Tegenover Sky Sports was hij duidelijk: "De Safety Car kwam voor George Russell de baan op. Zelfs als hij ervoor zou rijden was er geen reden om de auto's tussen de SC en de leider weg te halen. We weten dat er een minimale rondetijd is dus het is compleet veilig om de auto's te laten gaan."

Ervaring

Binotto ergerde zich dood aan het getreuzel met de Safety Car. De teambaas hoopt dat men er bij de FIA snel naar gaat kijken om een oplossing te vinden: "Om zolang te wachten is simpelweg fout. Het is niet goed voor de de sport, we hebben na Abu Dhabi veel gesprekken gevoerd om dit te verbeteren. Het was de afspraak om de race zo snel mogelijk te starten. De FIA heeft veel aangepast maar ze hebben ervaring nodig om het beter te doen."