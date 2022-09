"Williams laat oogje vallen op Schumacher voor 2023"

Williams-teambaas Jost Capito heeft een gewilde F1-stoel voor volgend jaar die nog vrij is. Het Britse team heeft nog niet bekend gemaakt of Nicholas Latifi volgend jaar weer in de Williams mag plaatsnemen, of dat een andere coureur de kans krijgt als teamgenoot van Alexander Albon - dit dit weekend door Nyck de Vries wordt vervangen vanwege een acute blindedarmontsteking.

Williams is echter niet het enige team dat nog een stoel te vergeven heeft want ook Alpine, Alfa Romeo, AlphaTauri en Haas hebben hun tweede coureur voor 2023 nog niet bevestigd.

De toekomst van Schumacher bij Haas blijft onduidelijk met het Amerikaanse team dat de afgelopen weken in verband werd gebracht met Nico Hulkenberg, Antonio Giovinazzi en Daniel Ricciardo. Williams zou een mogelijke optie kunnen zijn voor Schumacher als hij volgend seizoen niet wordt vastgehouden door Ferrari. Het in Grove gevestigde team heeft Alex Albon voor volgend jaar al gecontracteerd, terwijl Nyck de Vries op pole position zou staan voor de tweede stoel, met Logan Sargeant en Nicholas Latifi die ook een kans maken.

Nu de opties van Schumacher beperkt lijken, zou Williams zijn enige kans kunnen zijn om in de F1 te blijven. Teambaas Capito zegt tegen Sky Duitsland: "Natuurlijk kijk je naar wat de andere coureurs doen. We hebben nog geen beslissing genomen over de tweede coureur. We houden onze opties open, en er zijn veel opties. Maar er zijn ook veel opkomende coureurs als je ziet wat er in de Formule 2 gebeurt. Er zijn een aantal goede coureurs die een plek in de Formule 1 verdienen. We moeten ook kijken wat de andere teams doen."

"We hebben ook contact met de andere teambazen en je weet relatief goed wat er op de achtergrond speelt. Mick is erg snel en een goede vent. Hij zou bij ieder team dat volgend jaar nog plek heeft, op de shortlist moeten staan."