Uitslag kwalificatie Italië: Leclerc vliegt naar pole in thuishaven Ferrari

De kwalificatie op het circuit van Monza zit er alweer op. Op de iconische Italiaanse omloop werd de snelst tijd gereden door Charles Leclerc. Achter hem werd de tweede tijd genoteerd door niemand minder dan Max Verstappen. De top drie werd op Monza compleet gemaakt door Carlos Sainz.

Q1

Na een roerige dag in Monza trapte Lance Stroll de eerste kwalificatiesessie af. De Canadees worstelde met zijn Aston Martin en was geruime tijd de enige coureur op de baan. Na een paar minuutjes werd het pas echt druk op het iconische circuit van Monza. Nederlanderd Max Verstappen en Nyck de Vries Kwame eveneens de baan op. Beide coureurs deden het zeer goed. Verstappen was gewoon de snelste en De Vries mocht in zijn eerste Formule 1-kwalificatie meteen door naar Q2, zelfs met een verwijderde rondetijd. Zijn teamgenoot Nicholas Latifi, Sebastian Vettel, Kevin Magnussen, Lance Stroll en Mick Schumacher vielen af.

Q2

In de tweede kwalificatiesessie was het al vroeg druk op het circuit van Monza. Het was direct dringen geblazen, iets wat Lando Norris aan den lijve ondervond. Pierre Gasly kwam namelijk vlak voor de McLaren de baan op. Het werd al snel duidelijk dat alle coureurs op zoek waren naar een goede tow. Charles Leclerc moest het klusje dan weer in zijn eentje klaren na een foutje in de eerste chicane. De Monegask slaagde daarna wel in zijn opzet en bereikte het alles beslissende kwalificatiedeel. Nyck de Vries leek op weg naar dat kwalificatiedeel maar in zijn laatste rondje verremde hij zich. Hij viel af samen met Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Guanyu Zhou en Yuki Tsunoda. De Japanse coureur ging de baan niet op tijdens de derde kwalificatiesessie.

Q3

In de alles beslissende derde kwalificatiesessie was het direct zeer druk op het circuit van Monza. Het werd meteen duidelijk dat iedereen op zoek was naar de perfecte tow. In de eerste run werd het meteen duidelijk dat Ferrari zeer snel onder weg was. Carlos Sainz was de snelste in de eerste run en de concurrentie wist wat ze moesten doen. Sainz wist dat hij niet vanaf de eerste plaats zal gaan starten vanwege zijn motorstraf. In de tweede run was het echter de penaltyloze Charles Leclerc die zeer snel onderweg was. De Monegask vloog en greep de pole, tot dolle vreugde van de vele tifosi op de tribunes.