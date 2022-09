Bottas eert werkgever Alfa Romeo met speciale helm

Het Italiaanse Grand Prix-weekend is niet alleen voor Ferrari een thuisrace. Meerdere andere teams zijn ook afkomstig uit Italië en ook daar bereidt men zich dus voor op een bijzonder weekend. Alhoewel het team van Alfa Romeo onder een Zwitserse licentie rijdt, is het wel een bijzonder weekend voor de renstal.

Alfa Romeo zelf is immers een Italiaans automerk. Valtteri Bottas laat zich dat geen twee keer zeggen en de Fin rijdt dit weekend dan ook met een speciaal helmdesign. De helm oogt klassiek en is voorzien van de Italiaanse vlag. Op de achterzijde is een klassieke Alfa Romeo-racewagen te zien met daarnaast de huidige wagen van Bottas. De helm van Bottas is ontworpen door zijn vriendin.