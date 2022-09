Norris hoopt op aanpassing Tarzanbocht: "Dat kan vrij makkelijk"

De Nederlandse Grand Prix was afgelopen weekend een groot succes. Op het circuit van Zandvoort genoot men van een interessante race. De coureurs waren op hun beurt wederom zeer enthousiast over het iconische circuit in de Noord-Hollandse duinen. Lando Norris heeft echter wel een tip voor een aanpassing.

Het circuit in Zandvoort kende afgelopen weekend een opvallende DRS-zone. De heren coureurs konden hun achtervleugel namelijk al openen in de laatste bocht van het circuit. In de kombocht ging de vleugel open zodat de coureurs een grotere kans hadden op het maken van een inhaalactie. Veel inhaalacties vonden dan ook plaats in de eerste bocht van het circuit, de bekende Tarzanbocht.

Aanpassen

McLaren-coureur Lando Norris had genoten op het circuit, toch had de Brit wel een advies betreffende de Tarzanbocht. Norris is namelijk van mening dat de bocht een aanpassing nodig heeft. Hij wordt geciteerd door RaceFans: "Ze moeten bocht 1 aanpassen en dat kan vrij makkelijk. Ze moeten een grotere remzone aanleggen in de eerste bocht. De bocht moet krapper worden en dat geeft meer kansen en een langere DRS-zone."

Verdedigen

Norris vond het zeer lastig om een inhaalactie in te zetten in de Tarzanbocht. De Britse coureur hoopt dat de remzone in de bocht gaat veranderen en hij verduidelijkt zijn punt nog maar eens: "De eerste bocht is te kort voor een remzone. Het gaat veel te snel en daardoor kan je iemand niet uitremmen. Het is heel makkelijk om daar te verdedigen, terug te komen, de deur dicht te doen en dan weer voor iemand uit te komen. Als het aan mij ligt veranderen ze die bocht dus."