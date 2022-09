Uitslag Grand Prix van Nederland: verstappen laat oranjelegioen juichen met winst

De Nederlandse Grand Prix op het circuit van Zandvoort zit er alweer op. Op het iconische circuit in de Noord-Hollandse duinen ging de zege naar niemand minder dan Max Verstappen . Achter hem kwam George Russell als tweede op de streep. Het podium werd compleet gemaakt door Charles Leclerc .

Verstappen begon zeer goed aan zijn thuisrace. Bij de start behield de Red Bull-coureur de koppositie en achter hem vochten zijn concurrenten vooral met elkaar. Lewis Hamilton raakte Carlos Sainz zeer licht maar verder kwam iedereen goed door de eerste bochten heen. Kevin Magnussen hobbelde nog door het gras maar ook de Deen kon een crash voorkomen. Verstappen en Leclerc reden ondertussen zeer snelle sectortijden.

Het werd al snel duidelijk dat ze bij Mercedes een plannetje hadden bedacht. De Duitse renstal koos voor een compleet andere strategie dan de concurrentie. Zowel Hamilton als Russell wisselden naar de harde band en ze leken toe te leven naar een eenstopper. Verstappen moest een tweede stop maken en de Mercedessen begonnen het gaatje aardig dicht te rijden.

VSC

Aan de pitwall van Red Bull begon men inmiddels flink te zweten, een stop zou er immers voor zorgen dat hij tot achter de Mercedessen zou terugvallen. Red Bull had echter het geluk aan hun zijde. Yuki Tsunoda had problemen en moest zijn AlphaTauri tot twee keer toe stilzetten naast de baan. De Japanner viel uit en de wedstrijdleiding besloot de Virtual Safety Car de baan in te sturen. Verstappen kon profiteren en behield daarmee de leidende positie.

Pitstops

De zege leek bijna binnen te zijn maar het venijn zat hem wederom in de staart. Valtteri Bottas viel stil op het rechte stuk en de echte Safety Car kwam de baan op. De pitstop-tombola barstte los en Hamilton maakte géén stop. Verstappen en Russell deden dit wel en hierdoor stond Hamilton ineens op gebruikte banden terwijl de concurrentie de herstart mocht aanvangen op gloednieuwe sotfs.

Pechvogels

Bij de herstart was Hamilton dan ook meteen gezien. Verstappen kwam er direct langs en zijn Britse rivaal kookte van woede. Ook Russell en Leclerc haalden hem in en hierdoor kende de Brit een tegenvallende middag. Carlos Sainz had ook een slechte dag en kreeg een vijf seconden straf vanwege een unsafe release, hij haalde in onder gele vlaggen en zijn team blunderde met een pitstop. Verstappen breidde op zijn beurt zijn voorsprong in het WK uit.