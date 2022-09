Uitslag kwalificatie Nederland: Verstappen laat oranjelegioen juichen met nipte pole

De kwalificatie op het iconische circuit van Zandvoort zit er alweer op. In de Noord-Hollandse duinen werd de pole position veroverd door Max Verstappen . De tweede tijd werd genoteerd door niemand minder dan Charles Leclerc . De derde tijd was dit keer een prooi voor Carlos Sainz.

Q1

De eerste kwalificatiesessie begon zeer rustig. Haas-coureurs Kevin Magnussen en Mick Schumacher kwamen als eerste de baan op. Al snel volgde er meer coureurs en na vijf minuten kwamen de echte toppers de baan op. Thuisfavoriet Max Verstappen werd toegejuicht door de vele oranje supporters op de tribunes. De Nederlander noteerde een snelle tijd en hield het bij één run. Bij het oranjekleurige team van McLaren hadden het ze wat zwaarder. Lando Norris mag zich na de kwalificatie verantwoorden bij de stewards vanwege een unsafe release en Daniel Ricciardo mocht al na één sessie gaan douchen. Naast de Australiër vielen ook Valtteri Bottas, Kevin Magnussen, Sebastian Vettel en Nicholas Latifi af.

Q2

Alexander Albon kwam als eerste de baan op in de tweede kwalificatiesessie. De Thaise Williams-coureur kon echter direct weer naar binnen komen. Er werd namelijk met de rode vlag gezwaaid vanwege een zeer opvallende actie. Een fan had namelijk een oranje fakkel op de baan gegooid. De FIA liet weten dat ze de fakkelgooier hadden verwijderd van het circuit. Nadat enkele hinderlijke duiven ook werden weggejaagd kon de sessie weer verder. Verstappen was zeer snel en reed weer maar één run. Fernando Alonso werd gehinderd door Verstappens teamgenoot Sergio Perez en de Spanjaard viel af. Ook Pierre Gasly, Esteban Ocon, Guanyu Zhou en Alexander Albon vonden hun Waterloo.

Q3

Verstappen liet in de allesbeslissende kwalificatiesessie niets aan het toeval over. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur kwam als eerste de baan op onder een groot applaus van zijn vele fans. Vroeg in de sessie lag er wederom een fakkel op de baan, dit keer zorgde het alleen voor een kortstondige gele vlag. Verstappen was direct snel en noteerde een tijd waarmee de concurrentie het redelijk lastig mee had. De Ferrari's van Leclerc en Sainz kwamen nog zeer dichtbij maar het mocht niet baten. In de laatste seconden kon iemand zich meer verbeteren door een crash van Sergio Perez in de laatste bocht.