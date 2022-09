Häkkinen verwacht veel van Formule 1-programma Audi

Vorige week maakte Audi bekend dat ze vanaf 2026 gaan meedoen in de Formule 1. De Duitse autofabrikant kondigde een Power Unit-programma aan en het is de verwachting dat ze het team van Sauber gaan opkopen. De aankondiging hing al eventjes in de lucht en de reacties waren positief. Ook Mika Häkkinen kijkt reikhalzend uit naar de komst van Audi.

De komst van Audi heeft te maken met de nieuwe motorreglementen die in 2026 gaan gelden. Over deze regels werd zeer lang vergaderd en het was al geruime tijd bekend dat ze de interesse hadden gewekt van mogelijke nieuwe motorleveranciers. Enkele weken geleden werden de regels officieel en volgde dus ook de aankondiging van Audi.

Sterker

De aankondiging van Audi kon rekenen op veel positieve reacties. Het is alleen nog de vraag hoe snel Audi kan gaan meestrijden om de overwinningen. Tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen vindt de komst van Audi een goede zaak. In zijn column voor Unibet spreekt de Fin zich uit: "De Formule 1 wordt steeds sterker en sterker. De keuze van Audi om mee te gaan doen aan het wereldkampioenschap is een belangrijk moment."

Directe competitie

Audi kondigde vorige week een Power Unit-programma aan maar het is de verwachting dat ze een huidig Formule 1-team gaan opkopen. Häkkinen heeft dit ook vernomen en de Fin denkt dat de Duitse fabrikant meteen competitief kan zijn: "Alhoewel ze alleen nog maar een motorprogramma hebben aangekondigd, heb ik begrepen dat ze willen samen werken met een team of dat ze een team willen kopen. Hiermee plaatsen ze zichzelf in directe competitie met Mercedes, Ferrari en Red Bull. Het wordt fantastisch om te zien."