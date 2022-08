Uitslag Grand Prix van België: Ontketende Verstappen grijpt dominante zege op Spa

De Grand Prix op het circuit van Spa-Francorchamps zit er alweer op. Op het circuit in de Belgische Ardennen ging de zege naar niemand minder dan Max Verstappen. Achter hem kwam Sergio Perez als tweede over de finishlijn. Het podium werd compleet gemaakt door Carlos Sainz .

Verstappen stond voor een lastige klus in België. De Nederlander moest ver naar achteren starten vanwege een veelbesproken motorstraf. Voor de start van de Grand Prix had de WK-leider al twee plaatsen gewonnen, AlphaTauri-coureurs Yuki Tsunoda en Pierre Gasly begonnen de race vanuit de pitlane. Verstappen leek zich nergens druk om te maken.

Start

Bij de start hield polesitter Sainz zijn positie op een vrij simpele wijze vast. Achter de Spanjaard gebeurde er genoeg in de eerste paar rondjes. Bij het ingaan van Les Combes ging het helemaal mis tussen Fernando Alonso en Lewis Hamilton. De Britse zevenvoudig wereldkampioen zat aan de buitenkant van Alonso en werd aangetikt. Hij vloog door de lucht en zijn wagen was zwaar beschadigd. Alonso kwam er zonder kleerscheuren uit en schold Hamilton over de boordradio de huid vol.

Latifi

In de tweede ronde ging het gesteggel gewoon weer verder. Nicholas Latifi maakte een foutje waardoor hij de baan opspinde. Valtteri Bottas kon de Canadees nog maar net ontwijken maar kwam vast te zitten in de grindbak. De Safety Car kwam de baan op en Verstappen was zeer snel onderweg. Na zeven rondjes reed de Nederlander alweer op de vierde plaats. Een rondje later reed hij al op de derde positie.

Perez

Verstappen vocht zichzelf al snel naar voren en had alleen een kleine klacht over zijn teamgenoot Perez. De Mexicaan ging pas vrij laat aan de kant en daardoor moest Verstappen nog eventjes wachten met een aanval op Sainz. De koppositie was echter een kwestie van tijd en al snel was Verstappen de raceleider. Na de eerste serie pitstops greep Sainz de leiding weer maar het was slechts van korte duur.

Leclerc

De zege kon Verstappen niet meer ontgaan. Zijn titelrivaal Charles Leclerc had het weer ouderwets zwaar en moest al vroeg een pitstop maken. In de slotfase van de race werden zijn problemen alleen maar groter. De Monegask werd naar binnen gehaald voor een extra stop om de snelste ronde aan te vallen. De strategen van Ferrari sloegen de plank weer mis en Leclerc moest ineens gaan vechten met Alonso. De druiven werden al helemaal zuur toen hij ook nog een tijdpenalty kreeg voor te snel rijden in de pits.