Alonso: "Bij Alpine maakte ze zich druk over Piastri, Piastri en Piastri"

Fernando Alonso zegt dat hij besloot Alpine te verlaten voor 2023 omdat hij de indruk had dat de focus van het Franse team voor de toekomst duidelijk op Oscar Piastri lag. Toen de 41-jarige Spanjaard uiteindelijk zijn aanstaande overstap naar Aston Martin aankondigde, promoveerde Alpine snel de 21-jarige Piastri voor 2023, vlak voordat de Australiër aankondigde dat hij volgend jaar niet voor het team zou rijden.

Alpine-baas Otmar Szafnauer zegt dat Piastri vervolgens snel voor McLaren heeft getekend: "Absoluut." Hij twijfelde ook aan de integriteit van de door Mark Webber begeleide Piastri voor het schenden van zijn contract met Alpine.

De Contract Recognition Board van de FIA zal komende maandag in Genève bij elkaar komen en een oordeel vellen. Szafnauer verwacht een snelle oplossing. "Toen BAR en Williams in 2005 vochten om Jenson Button, duurde het twee dagen", zei hij.

Alle aandacht naar Piastri

Wat de uitkomst deze keer ook is, het maakt Alonso niet uit, wiens contract met Aston Martin in steen gebeiteld is. Hij zei dat hij naar andere teams begon te kijken toen Alpine dit seizoen al zijn pijlen begon te richten op Piastri. In gesprek met Viaplay zegt Alonso: "De eerste gesprekken waren in maart in Australië. Er is verder niks gebeurd. Ze maakten zich zorgen over Piastri, zijn stoeltje voor 2023, Piastri's toekomst en Piastri, Piastri, Piastri."

"Toen Sebastian Vettel aankondigde met pensioen te gaan veranderde alles", hield hij vol.

Het is duidelijk dat Alonso niet blij was omdat Alpine zich afvroeg hoe lang een 41-jarige nog volledig competitief kon blijven in de Formule 1. De Spanjaard reageert: "Het lijkt me nogal vreemd dat ik elk jaar wordt beoordeeld op wat volgens mijn paspoort mijn verjaardag is. De andere teams denken daar anders over en vertrouwen op mijn capaciteiten."

"Het voelde als de juiste beslissing om naar Aston Martin te gaan, want ze leken me echt te willen en waardeerden de prestaties die ik de afgelopen twee jaar had geleverd. Dat heb ik de afgelopen anderhalf jaar misschien niet meegemaakt."