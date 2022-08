Jan Lammers: "Boeren gaan niet protesteren bij Dutch GP"

De organisatie van de Dutch Grand Prix heeft suggesties gebagatelliseerd dat de Formule 1-race van volgend weekend op Zandvoort mogelijk wordt beïnvloed door protesten van de Nederlandse boeren. Het evenement is al verwikkeld in een voortdurende strijd met milieudemonstranten die de levensvatbaarheid van de Nederlandse GP in het rechtssysteem blijven betwisten.

Recent doken berichten op dat de wijdverbreide protesten van lokale boeren die woedend zijn over de beperkingen van de overheid op klimaatemissies het F1-evenement kunnen beïnvloeden. De directeur van de Dutch GP, voormalig F1-coureur Jan Lammers zegt echter dat de boeren de F1-race op Zandvoort niet willen verstoren.

"Het spreekt voor zich dat ze hun punt willen maken", zegt hij tegen nu.nl. "Dat respecteren we en dat respect krijgen we terug. Dit evenement is populair bij misschien wel de helft van Nederland, dus met protesteren bereik je niets. En er zijn ook veel Formule 1-fans onder de boeren", vult Lammers aan.