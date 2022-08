Uitslag VT2 België: Verstappen bijna een seconde sneller dan concurrentie

De eerste dag van het Belgische Grand Prix-weekend zit er al weer op. Op het circuit van Spa-Francorchamps werd zojuist de tweede vrije training afgewerkt. De snelste tijd werd genoteerd door Max Verstappen. De tweede tijd werd een prooi voor Charles Leclerc. De top drie werd compleet gemaakt door Lando Norris.

De tweede vrije training in Spa begon op een gebruikelijke manier. Het was immers direct druk op het circuit en de Alfa Romeo's van Guanyu Zhou en Valtteri Bottas waren de eerste op het circuit. Al snel volgde de rest van het veld. Wederom hingen er regenwolken boven het Belgische asfalt en de teams wilden dan ook zo snel mogelijk meters maken.

Natte plekken

In de beginfase van de training was het nog overwegend droog, er waren her en der nog wel een aantal natte plekken op het circuit. Carlos Sainz meldde zijn team dat de baan natter was dan verwacht maar de inters en de regenbanden bleven nog even op stal. De Spaanse Ferrari-coureur had geen foutloze training. Sainz raakte het grind en had daarnaast ook wat last van gehobbel.

Verstappen

De snelste tijd werd genoteerd door Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur moest in de eerste vrije trainingen nog tijd toegeven op de concurrentie maar in de Belgische tweede training was alles anders. Verstappen was bijna een seconde sneller dan zijn achtervolger Charles Leclerc. Opvallend genoeg noteerde Verstappens teamgenoot Sergio Perez slechts de tiende tijd. Ook in de eerste vrije training was het gat tussen de Red Bulls zeer fors.

Regen

Met nog zo'n zeventien minuten op de klok arriveerde de verwachtte regen op het circuit van Spa. Op de tribunes trokken de fans hun regenkledij aan en op het circuit ondervonden de coureurs hinder van het buitje. Onder andere Lando Norris, Lewis Hamilton en Mick Schumacher maakten een tripje door de uitloopzones. De snelle tijden bleven door de regenval uit en hierdoor konden bijvoorbeeld Sainz en Perez geen snelle tijden meer noteren.