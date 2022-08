Ecclestone ontkent miljoenenfraude tegenover Britse rechtbank

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone moest zich gisteren verantwoorden bij de Britse rechtbank. De 91-jarige Brit wordt namelijk verdacht van miljoenenfraude. Ecclestone verscheen gisteren voor het eerst voor de rechter in zijn thuisland en vanzelfsprekend sprak de voormalig Formule 1-bons alle beschuldigingen tegen.

Ecclestone is in Groot-Brittannië aangeklaagd voor het niet opgeven van zo'n 400 miljoen pond. Het Britse Openbaar Ministerie geeft aan dat ze over een zeer dik dossier met bewijsmateriaal beschikken. Gisteren bleek ook dat Ecclestone ervan verdacht wordt dat hij zijn bezittingen in Singapore ter waarde van 650 miljoen euro niet heeft aangegeven. Tijdens de eerste zitting in de Britse hoofdstad Londen ontkende de steenrijke Brit de beschuldigingen aan zijn adres.

Duitsland

Op 19 september gaat de zitting weer verder. De rechter heeft besloten dat Ecclestone tot die tijd op borgtocht vrij mag blijven. Het is niet de eerste keer dat de Brit voor de rechter moet verschijnen voor verdachte zaken omtrent geld. In 2014 moest hij in Duitsland voor de rechter verschijnen omdat hij werd verdacht van omkoping. Hij zou hier smeergeld hebben betaald aan een zakenman. Hij werd toentertijd niet veroordeeld omdat hij de rechtszaak afkocht door een schikking van 75 miljoen euro te betalen.

Poetin

Het is niet voor het eerst dat Ecclestone dit jaar negatief in het nieuws verschijnt. De voormalige eigenaar van de Formule 1 raakte eerder in opspraak omdat hij de Russische inval in Oekraïne verdedigde. Ecclestone sprak zich lovend uit over de Russische president Poetin. Later nam de Brit zijn woorden terug. De storm omtrent Ecclestone is dus nog niet gaan liggen en op 19 september gaat de fraudezaak dus weer verder.