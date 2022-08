Zoon Ralf Schumacher haalt uit naar Formule 2 en Formule 3

Veel jonge coureurs dromen van de Formule 1. De weg naar de koningsklasse van de autosport is echter lang en duur. Voor veel getalenteerde rijders is het dan ook een haast onhaalbaar doel. De hoogste opstapklassen zijn voor veel coureurs dan ook een laatste fase voor dat het grote werk begint.

De Formule 2 en de Formule 3 zijn dan ook belangrijke doelen voor jonge coureurs. Ook kinderen van oud-coureurs dromen van een avontuur in de Formule 1. Ook de zoon van Ralf Schumacher heeft die ambitie. David Schumacher is momenteel actief in de DTM nadat zijn Formule 3-avontuur op niets uitliep.

De telg van de Schumacher-familie is dan ook niet zo blij met de huidige vorm van de opleidingsklassen. In gesprek met Motorsport.com haalt David Schumacher hard uit: "De F2 en de F3 doen het echt slecht. Er is amper sponsorinteresse in die kampioenschappen terwijl er veel geld nodig is. Niemand kijkt er echter naar! Je moet betalen om ernaar te kijken! Hoeveel mensen gaan dat nou doen voor twee klassen? Ik zet de tv aan en dan kijk ik gratis naar de Formule 1. Het moet echt anders om deze klassen interessanter te maken."