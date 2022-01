Domenicali hoopt op nog een Schumacher: "Zou goed zijn voor de Duitse fans"

Vorig jaar maakte Mick Schumacher zijn debuut in de Formule 1. De zoon van de legendarische Michael Schumacher debuteerde voor het team van Haas. Het debuut van de Schumacher-telg kon op veel publiciteit rekenen en de jonge Duitser stond vrijwel het gehele seizoen in de schijnwerpers.

Het debuut van Schumacher was ook goed nieuws voor de Formule 1. De terugkeer van de naam Schumacher is immers goed voor de publiciteit en dat is een belangrijk gegeven voor de marketingmachine van de sport. Maar mogelijk betreedt er in de toekomst nóg een Schumacher de Formule 1.

David

Micks neef David Schumacher timmert namelijk ook al aardig aan de weg. David is de zoon van Ralf Schumacher en hij heeft dus een prima begeleider. Formule 1-CEO Stefano Domenicali droomt van een debuut van David. In gesprek met F1 Insider is hij duidelijk: "Ik heb met Ralf gesproken over de ontwikkeling van David. Ik ben blij dat hij zich aardig ontwikkelt."

Fans

David Schumacher lijkt zich vooralsnog te focussen op de Formule 2 of een DTM-carrière. Maar Domenicali blijft graag dromen van een Formule 1-debuut van David: "Ik denk dat hij een mooie loopbaan voor zich heeft. Natuurlijk zou een debuut geweldig nieuws zijn voor alle Duitse Formule 1-fans."