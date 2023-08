David Schumacher over neef: ''Haas gaf Mick te weinig tijd''

GT-coureur David Schumacher vindt dat Haas F1 zijn neef, Mick Schumacher, meer tijd had moeten geven. Volgens de zoon van Ralf Schumacher had Mick ook niks aan Nikita Mazepin in zijn debuutjaar in 2021.



"Mick's probleem was dat hij niet echt kon concurreren met zijn teamgenoot", zegt Schumacher tegen Sport1. "Beiden waren nieuwkomers en Mazepin, die hij domineerde, was geen maatstaf.

Nadat de Rus en zijn Russische sponsor de deur werd gewezen door de oorlog in Oekraïne werd Kevin Magnussen halsoverkop ingevlogen door Haas F1.

De Deen had wel veel ervaring en volgens David Schumacher kon Mick zich daar aan optrekken.

''Als jonge coureur heb je dat hard nodig om je te kunnen ontwikkelen. Pas in zijn tweede jaar had hij met Kevin een sterke coureur als teamgenoot.''



Mick kende een wisselvallig 2022 en viel negatief op door de vele onnodige crashes. Het bezorgde het Amerikaanse F1-team financiële kopzorgen.

Ook bleef de performance ten op zichte van Magnussen vaak achterwege. Teambaas Geunther Steiner besloot om Mick te vervangen voor een andere, meer ervaren, Duitser: Nico Hulkenberg.

David Schumacher vindt dat Mick meer tijd had moeten krijgen en hoopt dat zijn neef zich kan herpakken bij Mercedes.

"Ik denk niet dat Haas hem onder de gegeven omstandigheden genoeg tijd heeft gegeven om zich te ontwikkelen. Want de Formule 1 is ongelooflijk ingewikkeld."

"Gelukkig kan hij bij Mercedes nu in alle rust alles leren wat hij bij Haas niet kon. Ik hoop dat hij nog een kans krijgt. Als dat zo is, dan zal hij overtuigen, daar ben ik zeker van'', sloot David Schumacher af.

David Schumacher doet mee aan de GT World Challenge Europe Endurance Cup en is actief in de DTM. Van 2020 tot en met 2022 reed de Duitser in de Formule 3.