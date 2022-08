Massa vertrouwt Binotto: "Hij moet snel dingen veranderen want anders betaalt hij de prijs"

Het team van Ferrari ging in de laatste race voor de zomerstop pijnlijk de fout in. De Italiaanse renstal ging in Hongarije immers op zeer pijnlijke wijze de mist in met de strategie van Charles Leclerc. De Monegask werd de baan opgestuurd op de harde band, het werd geen succes. Het was niet de eerste keer dat Ferrari de fout inging.

De achterstand van Ferrari op concurrent Red Bull Racing is zeer fors. Ferrari blunderde meermaals met de strategie van Leclerc en zijn teamgenoot Carlos Sainz. Naast de strategische fouten kreeg men dit jaar ook veelvuldig te maken met betrouwbaarheidsproblemen. De positie van teambaas Mattia Binotto komt dan ook steeds meer onder druk te staan.

Engineer

Meerdere kenners hebben zich al uitgesproken over de positie van de kopstukken van Ferrari. De posities van de strategen en Binotto staan het meest onder druk. Voormalig Ferrari-coureur Felipe Massa is tegenover Sky Sports echter lovend over Binotto: "Ik ken hem goed, ik heb bij Ferrari lang met hem samengewerkt. Hij was eerst motorengineer en werd later de baas van die afdeling. Vervolgens werd hij technisch directeur en later werd hij teambaas, toen was ik er echter niet meer. Hij is een heel goede engineer. Hij is een professionele man en snapt de technische kant zeer goed. Het is ook een goede man die ik als persoon heel erg goed mag."

Fouten

Toch ziet ook Massa dat er veel fout gaat bij Ferrari. De Braziliaanse oud-coureur weet dan ook dat er snel iets moet gebeuren bij zijn voormalig werkgever: "Ze blijven fouten maken. Je moet uiteindelijk wel begrijpen dat je niet de gewenste resultaten haalt. We kunnen Binotto er niet de schuld van geven maar hij maakt er wel deel van uit. Ze moeten rustiger zijn als ze beslissingen nemen. Veel van de strategische fouten die ze aan het begin van het seizoen maakten, maken ze nog steeds. Dat mag gewoon niet gebeuren. Mattia moet snel dingen veranderen want anders betaalt hij de prijs."