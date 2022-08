Bottas geniet weer: "Ik heb nu helemaal geen stress"

Valtteri Bottas is sinds dit seizoen actief voor het team van Alfa Romeo. De Fin reed in de voorgaande jaren voor het topteam van Mercedes waar hij telkens slechts een éénjarig contract had en in dienst reed van Lewis Hamilton. Nu is alles anders en laat Bottas zich regelmatig in positieve zin zien.

De Fin leek een tegenvallend seizoen voor de boeg te hebben, Alfa Romeo draaide vorig jaar immers niet zo sterk seizoen. Bottas komt echter vrij sterk voor de dag en heeft al 46 punten bij elkaar gereden, goed voor de negende plaats in het wereldkampioenschap. Bottas komt veel beter voor de dag dan zijn teamgenoot Guanyu Zhou, de Chinees staat zeventiende met slechts 5 punten.

Geen stress

Bottas geniet van zijn eerste seizoen in dienst van Alfa Romeo en van zijn meerderjarige contract. De Finse coureur heeft nu veel meer rust en deelt zijn opluchting in gesprek met Motorsport.com: "Dit is voor mij de allereerste keer. Zelfs toen ik nog voor het team van Williams reed was het altijd maar een contract van een jaar. Ik heb nu helemaal geen stress en ik hoef geen vragen te beantwoorden. Het is niet prettig voor de coureurs die dat wel moeten."

Leuk

Bottas heeft de lol in zijn werk overduidelijk teruggevonden en dat doet hem goed. De Finse coureur vecht niet langer om de zeges maar dat maakt hem niets uit: "Dit seizoen is waarschijnlijk het leukste tot nu toe. Je onthoudt misschien niet alles maar ik heb het idee dat ik nu meer van de sport geniet. Het racen is erg leuk, met name in het middenveld en de strategische keuzes die daarbij komen kijken. Het voelt alsof je met een beslissing meer posities kan pakken. Het is gewoon anders. In het verleden vocht ik met Mercedes vaak tegen één team. Nu heb ik zes auto's waar ik rekening mee moet houden. Het is veel leuker."