Ben Sulayem mengt zich in Piastri-discussie en spreekt vertrouwen uit in FIA-commissie

In de Formule 1 is er momenteel veel te doen omtrent de zaak tussen Oscar Piastri en Alpine. De Franse renstal moest opzoek gaan naar een opvolger voor de naar Aston Martin vertrokken Fernando Alonso. Alpine kondigde derde coureur Piastri aan als opvolger maar de Australiër ontkende het contract.

De zaak werd alleen maar bizarder toen bleek dat Piastri waarschijnlijk naar het team van McLaren wil overstappen. De Britse renstal wil Piastri naar verluid aantrekken als vervanger van de tegenvallende Daniel Ricciardo. Bij Alpine lijkt men nog te vertrouwen op de diensten van Piastri voor het aankomende seizoen. Alle blikken zijn momenteel gericht op een speciale commissie van de FIA, deze commissie moet naar de contracten kijken.

De FIA heeft hiervoor de Driver Contract Recognition Board (CRB) in het leven geroepen. FIA-president Mohammed Ben Sulayem bemoeit zich nu ook met de Piastri-rel op Twitter. Ben Sulayem meldt dat hij volledig vertrouwt op de CRB en dat deze juist bestaat om contractuele problemen op te lossen.

The @FiA's Driver Contract Recognition Board (CRB) was set up to deal with contract priority issues between drivers and @F1 teams. That's why we rely on their decision to resolve any conflict.