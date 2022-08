Horner looft Perez: "Twee alfamannetjes kan destructief werken"

Het team van Red Bull Racing is momenteel bezig met een zeer dominant seizoen. Coureurs Max Verstappen en Sergio Perez presteren allebei zeer goed en concurrent Ferrari kampt dit seizoen veelvuldig met betrouwbaarheidsproblemen. Toch maken Verstappen en Perez regelmatig het verschil, de twee coureurs vormen een zeer sterk team.

Perez rijdt sinds vorig seizoen voor de Oostenrijkse renstal. De ervaren Mexicaan moest Verstappen van rugdekking gaan voorzien en slaagde in die rol ondanks een lastige seizoensstart. Ook dit jaar is Perez weer sterk, hij won de Grand Prix van Monaco en pakte de pole position in Jeddah. Perez werd beloond met een nieuw contract en zal ook de aankomende twee jaar voor het team rijden.

Titel

Bij Red Bull is men zeer tevreden met het werk van Perez. De Mexicaan gelooft zelf nog heilig in een mogelijke wereldtitel maar teambaas Christian Horner is tegenover Sky Sports wat terughoudender: "Het is enorm zwaar om de teamgenoot van Max te zijn. Of hij kan winnen zonder Max? Natuurlijk willen we de beste coureurs maar deze twee passen gewoon enorm goed bij elkaar."

Alfamannetjes

Horner denkt dat de duidelijke rolverdeling binnen het team voor de best resultaten zorgen. Alhoewel men nooit een uitgesproken kopman heeft aangewezen is Verstappen overduidelijk de vooruitgeschoven pion. Horner kan er wel meeleven: "Als je twee alfamannetjes hebt, dan kan dat destructief werken. Sergio rijdt momenteel in de beste auto die hij ooit heeft gehad. Hij weet dat er kansen liggen. Maar hij weet ook dat hij daar slim gebruik van moet maken over het gehele seizoen."