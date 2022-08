Bottas doet oproep aan team: "We komen tekort bij de betrouwbaarheid"

Valtteri Bottas komt sinds dit seizoen uit voor het team van Alfa Romeo. De Finse coureur begon zonder al te hoge verwachtingen aan het seizoen, toch presteert hij zeer sterk. Bottas komt regelmatig goed voor de dag en scoort zeer veel punten voor de Zwitserse renstal. Toch loopt niet alles op rolletjes.

Het team van Alfa Romeo kampt dit seizoen namelijk met de nodige betrouwbaarheidsproblemen. Bottas moest al meermaals de vrijdag doorbrengen in de pitbox. De Fin heeft al veel trainingen gemist en dat is vanzelfsprekend niet de bedoeling. Ook in de Hongaarse Grand Prix werkte de betrouwbaarheid niet mee en viel Bottas in de slotfase uit.

Tekort

De Fin wil dan ook dat men bij het team naar deze problematiek gaat kijken. De Fin was er in Hongarije nogal duidelijk over een deed een oproep aan zijn team. Hij werd geciteerd door Motorsportweek: "We komen zeker wat tekort op het gebied van de betrouwbaarheid. Als je het hebt over pace waren we dit weekend een beetje beter dan in de voorgaande weekenden. Dat is positief maar we moeten races wel finishen."

Performance

In Hongarije was Bottas in ieder geval niet op weg naar punten toen hij uitviel, het is slechts een pleister op de wond voor de Finse coureur. Hij is dan ook duidelijk in het vervolg van zijn uitleg: "Het zou nog erger zijn geweest als we op weg waren naar punten en dan het probleem zouden krijgen. We moeten eerst onze grootste focus leggen op de betrouwbaarheid en dan moeten we ook kijken naar de performance."