Oud-wereldkampioenen zetten hun geld in op Max Verstappen voor de titel dit jaar

Mika Hakkinen prijst de prestatie van Max Verstappen die afgelopen zondag de glamoureuze Grand Prix van Monaco op zijn naam schreef en in een klap de leiding in de WK-stand van Lewis Hamilton over nam.

"Het is geweldig om te zien dat Max nu bovenaan het kampioenschap staat. Ondanks dat hij het seizoen met een hele snelle auto begon, leek het wel alsof Red Bull de voorsprong terug gaf aan Mercedes. Zondag daarentegen bleek weer eens hoe belangrijk het is oom constant te zijn in deze business", aldus Hakkinen in zijn column voor wedkantoor Unibet.

Hakkinen wist de Grand Prix in het prinsdom te winnen in 1998. "Daar heb ik speciale herinneringen aan. Je moet heel secuur zijn, je blijven focussen en je mag je concentratie niet verliezen. En als gevolg daarvan is het een geweldige plek om te winnen."

'Meest getalenteerde rijder'

Jenson Button zei eerder dat Max Verstappen duidelijk de meest getalenteerde rijder is in de Formule 1.

"Hij is ongekend getalenteerd," zei Button tegen Sky Sports F1 voorafgaand aan de Spaanse Grand Prix.

Jenson Button wist het wereldkampioenschap zelf ooit te domineren in de BrawnGP in 2009. Hij zegt dat Verstappen een van de beste coureurs is die hij ooit zag racen in de Formule 1 vooral wat betreft ultieme rijvaardigheden.

"Als je puur naar talent kijkt dan is hij waarschijnlijk het meest getalenteerd (in de geschiedenis van F1). Velen zullen het echter niet met mij eens zijn", beseft de Britse Button.

Wolff ziet het anders

Toto Wolff is er dan ook als de kippen bij om dat even te nuanceren. De Mercedes-teambaas begeleidt namelijk ook nog twee jonge snelle coureurs, en die luisteren niet naar de naam Max Verstappen.

De teambaas van Lewis Hamilton wijst de uitspraak van Button dus van de hand.

Toto Wolff: "Max is zeker een talent voor de toekomst, maar hij is zeker niet de enige".

Een andere snelle jonge coureur die ook onder de vleugels van Wolff zit is Lando Norris. Hij is bij McLaren erg snel dit seizoen. De opmerking van Wolff kan erop hinten dat Valtteri Bottas wellicht plaats moet gaan maken voor een jonge ster voor de toekomst. Is de Mercedes-teambaas hier wat cryptisch aan het hinten op een eventuele wissel tussen George Russell en Valtteri Bottas na dit seizoen?

Valterri Bottas heeft nog geen contract voor volgend jaar en ligt nu zelfs achter op Bottas. George Russel zou wel eens van stoeltje kunnen wisselen met Bottas na dit seizoen. Het is nog speculeren.

Terug naar Max Verstappen, want Jenson Button is niet de enige wereldkampioen die zijn geld graag op Verstappen zet. Mika Hakkinen looft Verstappen om zijn voortdurende manier van scoren en dat ook nog eens geheel foutloos. Hakkinen is er daarom wel over uit op wie hij zijn geld zou inzetten dit jaar.

Hakkinen: "Max zijn tweede overwinning dit jaar, naast drie tweede plaatsen, toont dat hij in vorm is elke race en dat is precies wat je nodig hebt om het kampioenschap te winnen. Het is gek om te deken dat hij nog nooit eerder het Wk heeft geleid (sinds zijn tijd in de eenzitters). Tussen het karten en de F1 deed hij slechts één seizoen in de Formule 3. Ik kan mij dus wel goed voorstellen dat hij geniet van deze ervaring in Monaco."

Jong talent rukt op naar voren

Toto Wolff houdt zich wat meer op de vlakte over het talent van Verstappen, hij heeft het liever in algemene zin over de nieuwe generatie talenten die doorbreken i Formule 1.

"Ik zie gewoon een groep goede en jonge coureurs doorbreken die nog niet in een machine zitten die kan winnen. Het gaat dus interessant zijn hoe dat zich gaat ontvouwen", aldus Wolff.