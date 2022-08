Andretti Marketingman Thormann over toetreding F1: ‘Willen eerder instappen’ dan 2026

Andretti Autosports heeft bij veel grote racekampioenschappen een team in de mix. Formule E, IndyCar, Indy Lights zijn een paar voorbeelden. De grootste raceklasse van allemaal ontbreekt nog: De Formule 1. Het Amerikaans-gebaseerde team probeert al geruime tijd haar toetreding te maken tot de koningsklasse. Tot nu toe is het team nog niet succesvol. Directeur van Marketing Jean-Francois Thormann meent dat ze niet wachten op de definitieve versie van de regels die vanaf 2026 in werking gaan.

Met de groeiende populariteit van de Formule 1 en specifiek op het Noord-Amerikaanse continent is het duidelijk merkbaar dat steeds meer bedrijven en organisaties het rondreizende circus als een kans zien om vooruit te komen in de wereld. Er wordt constant gepraat over de toetreding van nieuwe circuits, zoals bijvoorbeeld een eventueel circuit door de straten van Madrid, de aankondiging van een straatrace over de Las Vegas ‘Strip’ en de gespeculeerde terugkomst van circuit Kyalami als de Grand Prix van Zuid Afrika. Ook wat betreft nieuw racebloed staan de ontwikkelingen niet stil. Andretti Autosports heeft haar zinnen volledig gezet op een toetreding tot de Formule 1.

In gesprek met Speedweek laat Thormann weten dat het Andretti Autosports niet lang meer wil wachten. “We wachten niet op de definitieve versie van de regels vanaf 2026, we willen eerder instappen. Maar het wordt krap voor het plan vanaf 2024. De deadline is al heel dichtbij.”

In het scenario dat de Formule 1 wél een All-American team op de grid krijgt, wil Thormann niks specifieks prijsgeven over haar coureurs: “We zien wel wie het beste (bij ons) past. Een Amerikaan zou heel goed zijn, maar ligt niet vast.”

Over de krachtbron gesproken laat Thormann weten in gesprek te zijn ‘met alle mogelijke partners.’ Naar alle waarschijnlijkheid zal Renault over de meeste capaciteiten beschikken; alle andere motorenpartners hebben immers al meerdere teams waaraan er krachtbronnen geleverd worden.

Naar verluidt zal het in de aankomende herfstmaanden duidelijk zijn of en wanneer Andretti Autosports deel uitmaakt van de Formule 1.