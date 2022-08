Mercedes waarschuwt: "We proberen meer performance mee te nemen naar Spa"

Het team van Mercedes begon op teleurstellende wijze aan het huidige seizoen. De regerend constructeurskampioen kampte met problemen en kwam overduidelijk snelheid tekort ten opzichte van Ferrari en Red Bull Racing. Inmiddels lijkt het er echter op dat de weg omhoog is ingezet door de Duitse renstal.

In de afgelopen races kwamen Mercedes-coureurs George Russell en Lewis Hamilton goed voor de dag. Meerdere keren werden er podiums gepakt, mede door de problemen bij Ferrari. Langzamerhand lijkt het erop dat men het gat met Ferrari en Red Bull aan het dichten is. Afgelopen weekend in Hongarije pakte Russell zelfs de pole position waarna hij en Hamilton allebei op het podium eindigden.

Spa

Het Formule 1-circus gaat pas na de zomerstop weer door in België maar bij Mercedes kunnen ze haast niet wachten. Volgens trackside engineering director Andrew Shovlin heeft men namelijk meer snelheid achter de hand. In de debrief op YouTube spreekt hij zich uit: "We hebben meer in het vat. We gaan proberen om meer performance mee te nemen naar Spa waarmee we hopelijk het gat kunnen dichten. We hebben nu niet ver meer te gaan. We blijven de auto nu nog eventjes door ontwikkelen."

Extra stap

Shovlin heeft in ieder geval een zeer goed gevoel over de recente ontwikkeling van het team. De trackside engineering director geeft aan dat men met een fijn gevoel de zomerstop ingaat: "We zijn nogal blij want in de laatste paar races hebben we de meeste lol gehad van het afgelopen jaar. We hopen dat we die extra stap kunnen zetten want we willen zeker weer gaan winnen in de nabije toekomst. We werken er hard aan om dat doel te bereiken."